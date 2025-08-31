«Это символично»: в Европе поднялась новая волна антимигрантских настроений

Хотя «дружинники» могут действовать из страха, они часто также провоцируют его среди тех, кого они якобы защищают. «Существует очень мало свидетельств того, что они заставляют людей чувствовать себя на улицах более безопасно — скорее наоборот», — сказал Бьерго, который отметил, что, хотя они редко прибегали к физическому насилию, их воинственный стиль демонстрировал способность к насилию, которая была довольно пугающей, особенно для меньшинств. «Довольно многие из участников — известные преступники и склонные к насилию люди, поэтому они, как правило, вызывают больше страха, чем создают чувство безопасности».