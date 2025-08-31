«Это символично»: в Европе поднялась новая волна антимигрантских настроений

Новая волна антимигрантских активистов всколыхнулась в Европе. «Гражданские патрули» и самозваные силы самообороны разжигают страхи в обществе и усиливают позиции ультраправых, говорят эксперты.
Около дюжины мужчин в черных рубашках с эмблемой железного креста прошли маршем по центру Рейкьявика, привлекая к себе внимание оживленным пятничным вечером, пишет The Guardian. В Польше и Нидерландах вдоль границы с Германией толпились «дружинники», готовые прогнать любого встречного просителя убежища. В Белфасте они бродили после захода солнца, требуя у мигрантов и цветных людей предъявить документы, удостоверяющие личность.
Каждая из групп, которые являются частью новой волны антимигрантских активистов, поднявшихся в последние месяцы по всей Европе, стремилась выступить в качестве своего рода защитной силы. Но те, кто изучал действия линчевателей, предупреждают, что их действия часто усугубляют проблемы безопасности, сеют страх и подпитывают крайне правых, пишет The Guardian.
«По большей части это символично. Они не останавливают миграцию. Они не повышают безопасность на улицах, — комментирует Торе Бьерго, профессор Университета Осло и бывший директор университетского центра исследований экстремизма. — Это шоу для СМИ и часто используется в политических целях, потому что довольно часто крайне правые организации используют это как способ привлечь внимание общественности и завербовать новых членов».
В Европе уже давно наблюдаются волны антимигрантских настроений, которые часто возникают по мере ужесточения дискуссии о миграции, напоминает The Guardian. Это лето не стало исключением: в Испании были дни турбулентности в юго-восточной провинции Мурсия после того, как десятки вооруженных дубинками людей вышли на улицы, чтобы «охотиться» на людей иностранного происхождения, в то время как Белфаст в Северной Ирландии столкнулся с кампанией запугивания, направленной против цветных людей.
В Польше самопровозглашенные «гражданские патрули», численность которых порой исчислялась сотнями, собрались вдоль границы с Германией ранее этим летом, настаивая на том, что их присутствие необходимо для предотвращения перемещения лиц, ищущих убежища, между двумя странами.
В Нидерландах было аналогичное движение: в июне около десятка человек направились к границе с Германией вблизи деревень Тер-Апель и Зеллинген. Сообщается, что они провели ночь, останавливая транспортные средства и прося людей предъявить удостоверения личности.
Борцы за права человека и правительства описали эти действия как основанные на страхе и подкрепленные дезинформацией. В преддверии беспорядков в Испании количество расистских сообщений в социальных сетях выросло на 1500%, согласно данным центрального правительства, в то время как базирующийся в Варшаве один из фондов по правам человека связал действия в Польше с «радикализирующим политическим нарративом, который изображает миграцию как угрозу, разжигающую социальные страхи и недоверие к государственным институтам».
Хотя «дружинники» могут действовать из страха, они часто также провоцируют его среди тех, кого они якобы защищают. «Существует очень мало свидетельств того, что они заставляют людей чувствовать себя на улицах более безопасно — скорее наоборот», — сказал Бьерго, который отметил, что, хотя они редко прибегали к физическому насилию, их воинственный стиль демонстрировал способность к насилию, которая была довольно пугающей, особенно для меньшинств. «Довольно многие из участников — известные преступники и склонные к насилию люди, поэтому они, как правило, вызывают больше страха, чем создают чувство безопасности».
Для некоторых участие в антимигрантских группах — это способ изменить свой имидж, отмечает vigilantes. Исследование, проведенное в одной из групп в Норвегии в 2016 году, показало, что многие ее члены имели криминальное прошлое — от домашнего насилия до торговли наркотиками и краж со взломом. «Это способ повысить их авторитет в обществе», — сказал Бьерго. «Это демонстрация мужественности и защиты женщин».
Недавние сообщения из Исландии и Северной Ирландии свидетельствуют о том, что осужденные преступники по-прежнему составляют основу этих движений. В Исландии председатель национального профсоюза полиции Фьельнир Семундссон заявил, что полиции сообщили, что дружинники, заявившие, что их цель — защитить исландцев от мигрантов, угрожали людям, которые критиковали их, в том числе говорили женщинам, что их нужно «заставить замолчать навсегда».
Мысль о том, что люди могут взять закон в свои руки, вызывает беспокойство, сказал он местному новостному сайту Vísir. «Есть множество примеров, которые свидетельствуют о том, что это плохо кончается».
По словам доктора Маттиаса Гарденье, социолога из Университета Поля-Валери Монпелье, несмотря на их относительно небольшую численность, огромная роль, которую эти группы играют в социальных сетях и традиционных СМИ, позволяет им потенциально переосмыслить то, как мы видим миграцию.
Гарденье воочию убедился в этой силе около десяти лет назад, когда начал изучать действия борцов с мигрантами в Кале, а несколько лет спустя — в Дувре. «Их было немного, но особенно в Великобритании, фотографии, которые они разместили в Интернете, можно было увидеть миллионы раз. И тогда таблоиды и другие СМИ начали обращать на это внимание».
Это внимание быстро превратилось во влияние, отмечает The Guardian. «Они использовали патрулирование, бдительность, меры безопасности, чтобы показать беженцев — тех, кто бежал от войн, у кого ничего нет, кто ждет возможности пересечь границу — не как людей, которые подпадают под сферу гуманитарных интересов, а под сферу интересов безопасности. И это может оказать большое влияние на общественное мнение», — сказал он.
Таким образом, дружинники стали частью более широкой экосистемы, помогая отстаивать интересы тех, кто настаивает на том, что миграция должна решаться исключительно с помощью пограничных стен и заборов. «Этот процесс начался еще до того, как появились эти группы», — отмечает Гарденье. «Но я думаю, что они укрепляют этот процесс и поддерживают группировки, которые хотят, чтобы границы действовали как мощное средство безопасности».
В конечном счете, когда группы людей маршировали по улицам по всей Европе, создавая контент и привлекая внимание заголовков, именно ультраправые выиграли больше всего, комментирует Гарденье. «Их патрули, их действия, все, что они делают, создает впечатляющие образы, визуальное шоу для социальных сетей», — сказал он. «Тогда это обрамление играет определенную роль в формировании общественного мнения и подталкивании людей голосовать за крайне правых».