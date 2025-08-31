Стали известны подробности ДТП с семью пострадавшими под Новосибирском

Одна из находившихся в автомобиле, 43-летняя женщина, скончалась в медучреждении.
Сегодня утром в Бердске произошло тяжёлое ДТП на Чуйском тракте. 55-летняя женщина на Toyota выехала на встречную полосу при движении из Искитима в Новосибирск и врезалась в Honda, ехавшую навстречу.
Водитель Honda и пятеро его пассажиров получили травмы и были срочно госпитализированы в больницу Бердска. Одна из находившихся в автомобиле, 43-летняя женщина, скончалась в медучреждении. Состояние остальных уточняется. Водитель Toyota также пострадала.
На месте работают полицейские и следователи.