Стали известны подробности ДТП с семью пострадавшими под Новосибирском

Одна из находившихся в автомобиле, 43-летняя женщина, скончалась в медучреждении.

Сегодня утром в Бердске произошло тяжёлое ДТП на Чуйском тракте. 55-летняя женщина на Toyota выехала на встречную полосу при движении из Искитима в Новосибирск и врезалась в Honda, ехавшую навстречу.

Водитель Honda и пятеро его пассажиров получили травмы и были срочно госпитализированы в больницу Бердска. Одна из находившихся в автомобиле, 43-летняя женщина, скончалась в медучреждении. Состояние остальных уточняется. Водитель Toyota также пострадала.

На месте работают полицейские и следователи.