Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкновении двух легковушек погибла женщина

В Омской области, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, во время столкновения Nissan и «Нивы» погибла женщина.

В Омской области, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, во время столкновения Nissan и «Нивы» погибла женщина. Ещё три человека пострадали.

Авария произошла днем 30 августа в Омском районе региона. 44-летний водитель Nissan, как уточняется, выехал на встречную полосу в районе пятого километра подъездной дороги к деревне Подгородка. Иномарка столкнулась с «Нивой» — ей управлял 47-летний мужчина.

Пассажирка иномарки (личность женщины сейчас устанавливается) скончалась на месте ДТП. Оба водителя и пассажир «Нивы» — 17-летний подросток — доставлены в медучреждение.

Проверка обстоятельств ДТП продолжается.