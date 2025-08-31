В столкновении двух легковушек погибла женщина

В Омской области, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, во время столкновения Nissan и «Нивы» погибла женщина. Ещё три человека пострадали.
Авария произошла днем 30 августа в Омском районе региона. 44-летний водитель Nissan, как уточняется, выехал на встречную полосу в районе пятого километра подъездной дороги к деревне Подгородка. Иномарка столкнулась с «Нивой» — ей управлял 47-летний мужчина.
Пассажирка иномарки (личность женщины сейчас устанавливается) скончалась на месте ДТП. Оба водителя и пассажир «Нивы» — 17-летний подросток — доставлены в медучреждение.
Проверка обстоятельств ДТП продолжается.