На Украине умерла композитор Жанна Колодуб

Колодуб родилась в 1930 году в Виннице. Она окончила академию в 1954-м по классу фортепиано, преподавать там она начала в 1952 году. Позже, в 1997-м, композитор получила ученое звание профессора музыкальной академии. Ее первым музыкальным сочинением стал «Ноктюрн» для флейты и арфы в 1964 году.