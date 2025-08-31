На Украине умерла композитор Жанна Колодуб

«С глубокой печалью сообщаем, что на 96-м году жизни отошла в вечность выдающаяся украинская композитор, профессор, народная артистка Украины, лауреатка многочисленных государственных и художественных наград — Жанна Ефимовна Колодуб», — говорится в публикации учреждения в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Отмечается, что она на протяжении многих десятилетний передавала свои знания, вдохновение и любовь к искусству новым поколениям музыкантов в академии. В НМАУ имени П. И. Чайковского отметили неоценимый след Колодуб в культуре и музыкальном образовании.
Колодуб родилась в 1930 году в Виннице. Она окончила академию в 1954-м по классу фортепиано, преподавать там она начала в 1952 году. Позже, в 1997-м, композитор получила ученое звание профессора музыкальной академии. Ее первым музыкальным сочинением стал «Ноктюрн» для флейты и арфы в 1964 году.
Кроме того, Колодуб являлась главой комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и молодежи Национального союза композиторов Украины, работала в издательстве и была членом Национального Всеукраинского музыкального союза.