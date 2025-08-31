Звездный повар Гордон Рамзи борется с раком

Гордон Рамзи — один из самых известных шеф-поваров в мире. Он ведет популярные телешоу, среди которых «Кошмары на кухне», The F Word и «Адская кухня». Его рестораны были удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Кулинарная империя Рамзи включает 31 ресторан, кафе и паб по всему миру. Также он является автором более 20 кулинарных и автобиографических книг.