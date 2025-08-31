КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и допустил наезд на микроавтобус «Газель». От удара тот отбросило на легковой автомобиль ВАЗ-2109, который, в свою очередь, столкнулся с ещё одной «Газелью». В результате цепной аварии травмы получил водитель ВАЗа — мужчина 1972 года рождения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации он отказался. Обстоятельства инцидента уточняются.