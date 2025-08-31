Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Четыре транспортных средства столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Авария произошла 30 августа в районе дома № 302.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и допустил наезд на микроавтобус «Газель». От удара тот отбросило на легковой автомобиль ВАЗ-2109, который, в свою очередь, столкнулся с ещё одной «Газелью». В результате цепной аварии травмы получил водитель ВАЗа — мужчина 1972 года рождения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации он отказался. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на мопеде погиб в результате ДТП в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что 16-летний мотоциклист разбился насмерть в Сосновском районе.