На юге Красноярского края в результате лобового столкновения с деревом погибли два человека

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с деревом. От полученных травм на месте погибли сам водитель и его пассажирка, личность которой в настоящее время устанавливается.