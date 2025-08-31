Ричмонд
На юге Красноярского края в результате лобового столкновения с деревом погибли два человека

Двумя жертвами завершилось серьёзное ДТП, произошедшее сегодня днём в Минусинском районе. Авария случилась на лесной дороге вблизи села Лугавское.

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с деревом. От полученных травм на месте погибли сам водитель и его пассажирка, личность которой в настоящее время устанавливается.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД проводят осмотр места аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность автомобиля и плохие дорожные условия.