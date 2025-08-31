Рыночные киоски сгорели у остановки «Башня» в Новосибирске

Телеграм-канал АСТ-54 опубликовал видеозапись с места происшествия. Инцидент произошел возле ларьков на четной стороне проспекта Маркса, вблизи выхода из подземного перехода. В этих торговых точках продавались фрукты и овощи из Средней Азии, фастфуд, недорогая одежда и обувь. Как сообщает голос за кадром, предположительно одной из владелиц, серьезно пострадали объекты, расположенные по адресам: проспект Маркса, 2а и 4а.