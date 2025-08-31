Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар произошел в Балашихе

Крупный пожар произошел в Балашихе — по словам очевидцев, горит производственное здание. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Крупный пожар произошел в Балашихе — по словам очевидцев, горит производственное здание. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На опубликованном видео можно увидеть столб черного дыма, который видят жители нескольких районов, передает телеканал.

Ранее в Волгограде произошел крупный пожар на территории местного рынка. По информации администрации города, огонь охватил три торговых павильона.

29 августа мощнейший взрыв произошел на заправке в дагестанском селе Сулевкент. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным МЧС по республике, на территории АЗС произошел пожар.