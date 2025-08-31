Крупный пожар произошел в Балашихе — по словам очевидцев, горит производственное здание. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
На опубликованном видео можно увидеть столб черного дыма, который видят жители нескольких районов, передает телеканал.
Ранее в Волгограде произошел крупный пожар на территории местного рынка. По информации администрации города, огонь охватил три торговых павильона.
29 августа мощнейший взрыв произошел на заправке в дагестанском селе Сулевкент. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным МЧС по республике, на территории АЗС произошел пожар.