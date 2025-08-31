«Число жертв очень велико»: автомобиль специально врезался в толпу у бара

Автомобиль врезался в толпу у бара на севере Франции, один человек погиб. Полиция начала расследование по факту трагически закончившейся эскалации конфликта в баре в Эвре, что в Нормандии. Помимо гибели одного из пострадавших еще пятеро получили ранения.