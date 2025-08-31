Ричмонд
«Число жертв очень велико»: автомобиль специально врезался в толпу у бара

Автомобиль врезался в толпу у бара на севере Франции, один человек погиб.

Автомобиль врезался в толпу у бара на севере Франции, один человек погиб. Полиция начала расследование по факту трагически закончившейся эскалации конфликта в баре в Эвре, что в Нормандии. Помимо гибели одного из пострадавших еще пятеро получили ранения.

Мужчина въехал на автомобиле в толпу у бара на севере Франции после ссоры, в результате чего, по данным прокуратуры, один человек погиб и пятеро получили ранения.

Инцидент произошел в городе Эвре, Нормандия, около 4 часов утра в субботу, пишет The Guardian.

Власти начали расследование по факту убийства и покушения на убийство, а прокуратура заявила, что они исключили терроризм в качестве мотива. Полиция взяла под стражу двух мужчин и женщину.

«К сожалению, число жертв очень велико», — сказал местный прокурор Реми Кутен. Из пяти человек, получивших ранения, двое находятся в критическом состоянии.

По словам прокурора Кутена, нападение произошло после ссоры между молодой женщиной и несколькими мужчинами, когда сотрудники сопровождали посетителей винного бара на улицу.

Прокуратура заявила, что ссора «обострилась и закончилась ужасной трагедией» после того, как мужчина сел в транспортное средство и «намеренно на высокой скорости дал задний ход, врезавшись в толпу у здания».

Ги Лефран, мэр Эвре, заявил в заявлении, размещенном в социальных сетях: «Сегодня утром мне сообщили о серьезном инциденте, который произошел перед винодельней La Winery на проспекте Уинстона Черчилля. Завязалась драка, в результате чего собралась толпа, и автомобиль сбил нескольких человек.».

Мэр Лефран отметил, что один человек погиб и еще пятеро получили ранения, и выразил свои соболезнования: «Я хотел бы выразить свое глубочайшее сочувствие и солидарность с жертвами, их семьями и близкими».

Поблагодарив экстренные службы и полицию за их реакцию, мэр Эвре добавил: «Сейчас ситуация нормализовалась. Проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства этой трагедии».