Слышны взрывы: Клубы чёрного дыма заслонили небо над Балашихой из-за мощного пожара

Видео © Телеграм / ru_balashiha.
Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы. На место возгорания направлены расчёты МЧС. По данным спасателей, горит складское помещение, площадь и причины крупного пожара устанавливается.
А ранее возгорание произошло на севере Волгограда на Нижнем Тракторном. Там вспыхнули торговые павильоны вместе с находившейся внутри продукцией. Первоначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров, однако затем огонь распространился до 3,2 тыс. квадратных метров. За медицинской помощью обратились 14 человек.