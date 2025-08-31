Слышны взрывы: Клубы чёрного дыма заслонили небо над Балашихой из-за мощного пожара

А ранее возгорание произошло на севере Волгограда на Нижнем Тракторном. Там вспыхнули торговые павильоны вместе с находившейся внутри продукцией. Первоначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров, однако затем огонь распространился до 3,2 тыс. квадратных метров. За медицинской помощью обратились 14 человек.