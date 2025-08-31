Чем живет Тяньцзинь, где пройдет крупнейший саммит ШОС: быт китайского города в кадрах журналиста URA.RU

Одно из самых масштабных политических мероприятий Китая в 2025 году проходит в Тяньцзине.
С 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На мероприятие уже прибыл российский лидер Владимир Путин, который пробудет в Китае четыре дня.
В рамках визита президент Российской Федерации примет участие в саммите ШОС, а также посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы китайского народа над японскими захватчиками. Помимо этого, у Путина запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как живет город, в котором пройдет историческое событие — в материале журналистов URA.RU. Корреспонденты агентства находятся в городе и будут освещать события саммита.
Форум ШОС пройдет в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Он находится рядом с красивым парком и искусственным озером. Комплекс построили 15 лет назад. Первым крупным мероприятием здесь в 2010 году стала встреча новых лидеров Всемирного экономического форума, которую называют «Летний Давос». В городе сейчас спокойная обстановка, передают журналисты URA.RU. Улицы чистые, много новых зданий, свежий воздух — все это создает хорошее настроение и помогает настраиваться на успешное проведение саммита.
Из-за такого важного мероприятия в Тяньцзине усилили меры безопасности. МИД КНР сообщил, что этот форум станет самым крупным в истории ШОС. На перекрестках дежурят полицейские. По улицам иногда проезжают фургоны спецназа, бронемашины и военные грузовики.
В отличие от расположенного поблизости Пекина, улицы Тяньцзиня выглядят менее оживленными. По обе стороны трассы, ведущей от железнодорожного вокзала к месту проведения форума, размещены плакаты с лозунгами: «Саммит ШОС — сияние Тяньцзиня» и «Воплощение шанхайского духа на практике».
За последние десятилетия Тяньцзинь заметно вырос и стал одним из важных промышленных и торговых центров Китая Роман Наумов © URA.RUГород расположен в 30 минутах езды от Пекина Роман Наумов © URA.RUНаселение города составляет почти 14,5 миллиона человек Роман Наумов © URA.RUК числу основных туристических объектов Тяньцзиня относятся Улица древней культуры, район Пяти проспектов, Фарфоровый дом, Итальянская улица, колесо обозрения «Глаз Тяньцзиня», церковь Сикай, мост Бэйань, гора Паньшань, храм Дулэ, а также участок Великой китайской стены в районе Хуанъягуань. Роман Наумов © URA.RUК традиционным блюдам тяньцзиньской кухни относятся тушеные в соевом соусе бычьи хвосты, жареный «завитой» карп, креветки, приготовленные во фритюре, а также свиная вырезка, томленная на медленном огне Роман Наумов © URA.RUЛето в Тяньцзине длится долго. В это время там тепло, влажно и временами облачно. Зимой в городе холодно, почти нет снега и часто ясно. Осадков зимой выпадает гораздо меньше, чем летом Роман Наумов © URA.RUВ Тяньцзине самым популярным видом транспорта является метрополитен. Сейчас в городе работает десять линий метро. Кроме метро, жители и гости могут ездить на автобусах, трамваях и такси Роман Наумов © URA.RUМного людей здесь ездят на мопедах. Для местных это не просто транспорт, а часть жизни, даже у тех, у кого есть семья Роман Наумов © URA.RUВ Тяньцзине живут люди 41 национальности, и это заметно по внешнему облику — здесь чувствуется смешение культур. Рядом соседствуют современные небоскребы, дорогие отели, старые монастыри и дома, построенные в традиционном стиле Роман Наумов © URA.RUЛюди, которые встречают иностранных журналистов, излучают искренние улыбки. Горожане совсем не против сфотографироваться Роман Наумов © URA.RUВ преддверии форума на улицах немноголюдно, на дорогах не плотный трафик Роман Наумов © URA.RUНа ШОС работают сотни волонтеров, в том числе говорящие по-русски Роман Наумов © URA.RU.