Чем живет Тяньцзинь, где пройдет крупнейший саммит ШОС: быт китайского города в кадрах журналиста URA.RU

За последние десятилетия Тяньцзинь заметно вырос и стал одним из важных промышленных и торговых центров Китая. Город расположен в 30 минутах езды от Пекина. Население города составляет почти 14,5 миллиона человек. К числу основных туристических объектов Тяньцзиня относятся Улица древней культуры, район Пяти проспектов, Фарфоровый дом, Итальянская улица, колесо обозрения «Глаз Тяньцзиня», церковь Сикай, мост Бэйань, гора Паньшань, храм Дулэ, а также участок Великой китайской стены в районе Хуанъягуань. К традиционным блюдам тяньцзиньской кухни относятся тушеные в соевом соусе бычьи хвосты, жареный «завитой» карп, креветки, приготовленные во фритюре, а также свиная вырезка, томленная на медленном огне. Лето в Тяньцзине длится долго. В это время там тепло, влажно и временами облачно. Зимой в городе холодно, почти нет снега и часто ясно. Осадков зимой выпадает гораздо меньше, чем летом. В Тяньцзине самым популярным видом транспорта является метрополитен. Сейчас в городе работает десять линий метро. Кроме метро, жители и гости могут ездить на автобусах, трамваях и такси. Много людей здесь ездят на мопедах. Для местных это не просто транспорт, а часть жизни, даже у тех, у кого есть семья. В Тяньцзине живут люди 41 национальности, и это заметно по внешнему облику — здесь чувствуется смешение культур. Рядом соседствуют современные небоскребы, дорогие отели, старые монастыри и дома, построенные в традиционном стиле. Люди, которые встречают иностранных журналистов, излучают искренние улыбки. Горожане совсем не против сфотографироваться. В преддверии форума на улицах немноголюдно, на дорогах не плотный трафик. На ШОС работают сотни волонтеров, в том числе говорящие по-русски.