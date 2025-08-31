Размытую насыпь под Новосибирском восстановили за три дня

На восстановлении работали более 200 человек, три противоразмывных поезда и тяжёлая техника.
Работы по восстановлению железнодорожной насыпи на участке Сокур — Инская завершены. Движение полностью возобновили 30 августа в 21:40, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской железной дороги.
Авария произошла вечером 27 августа — локомотивная бригада обнаружила деформацию земляного полотна из-за размыва. Специалисты оперативно приступили к ремонту: укрепили насыпь, уложили новую рельсошпальную решётку и стабилизировали полотно.
На восстановлении работали более 200 человек, три противоразмывных поезда и тяжёлая техника. На время ремонта поезда пускали по второму пути, чтобы минимизировать сбои в расписании.