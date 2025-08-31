Уфимцев всё чаще обманывают по схеме «спасения от мошенников»

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вводится период охлаждения по кредитам: займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны только через 4 часа после подписания договора, а свыше 200 тыс. руб. — через 48 часов. Предполагается, что это время обманутые люди смогут опомниться и отменить кредитование.