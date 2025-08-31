Уфимцев всё чаще обманывают по схеме «спасения от мошенников»

Об улове мошенников за минувшие сутки сообщили в МВД Башкирии. Второй раз они сумели обмануть 73-летнего уфимца. Ему предложили вернуть ранее похищенные средства, и он снова «инвестировал» на некоей площадке. Результат — пропажа 300 тыс. рублей.
А пенсионерка из Месягутово лишилась 500 тыс. рублей, пытаясь спастись от обвинений в спонсировании иностранного государства.
55-летней жительнице Уфы повезло — она смогла перевести только 215 тыс. руб., а второй перевод на 1,5 млн банк заблокировал. Женщина попалась на уловку «пересчитать будущую пенсию».
Ранее сообщалось, что с 1 сентября вводится период охлаждения по кредитам: займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны только через 4 часа после подписания договора, а свыше 200 тыс. руб. — через 48 часов. Предполагается, что это время обманутые люди смогут опомниться и отменить кредитование.