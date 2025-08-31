Ричмонд
Суд приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто Wheely

Мещанский суд Москвы ограничил работу сервиса по заказу премиальных автомобилей Wheely из-за нарушения антитеррористических требований. Об в воскресенье, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

В документе говорится, что диспетчерские службы такси и перевозчики обязаны ежедневно в онлайн-режиме передавать сведения о водителях в ГИС ЕРНИС. Уточняется, что эта мера направлена на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности пассажиров, поскольку водители, получающие разрешение на перевозку, должны соответствовать установленным требованиям, передает агентство.

Wheely — сервис премиальных перевозок, работающий в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Доступ к нему осуществляется через мобильное приложение для Android и iOS.

С 1 сентября в России усиливаются меры в отношении иноагентов и запрещенных в нашей стране информационных ресурсов. Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.