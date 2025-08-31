Суд приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто Wheely

С 1 сентября в России усиливаются меры в отношении иноагентов и запрещенных в нашей стране информационных ресурсов. Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.