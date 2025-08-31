Площадь пожара в Балашихе составляет пять тысяч квадратных метров

Ранее в подмосковном Клину в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном деревянном доме в СНТ «Рассвет». Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать обломки здания, они нашли тела детей двух и четырех лет.