Площадь пожара в Балашихе составляет пять тысяч квадратных метров. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил Telegram-канал «112».
Сообщается, что пожар произошел на складских помещениях. Причины произошедшего устанавливаются, указано в сообщении.
Возгорание произошло 31 августа. На опубликованном видео можно увидеть столб черного дыма, который видят жители нескольких районов.
Ранее в подмосковном Клину в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном деревянном доме в СНТ «Рассвет». Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать обломки здания, они нашли тела детей двух и четырех лет.