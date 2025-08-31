Ричмонд
Площадь пожара в Балашихе составляет пять тысяч квадратных метров

Сообщается, что пожар произошел на складских помещениях. Причины произошедшего устанавливаются, указано в сообщении.

Возгорание произошло 31 августа. На опубликованном видео можно увидеть столб черного дыма, который видят жители нескольких районов.

Ранее в подмосковном Клину в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном деревянном доме в СНТ «Рассвет». Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать обломки здания, они нашли тела детей двух и четырех лет.