Журналисты, спецслужбы или принц Чарльз: кто виноват в смерти принцессы Дианы

Вот уже 28 лет прошло со дня гибели в ДТП принцессы Дианы — бывшей жены принца Чарльза, благотворительницы и «королевы сердец». Авария произошла по вине пьяного водителя Дианы, но поклонники до сих пор обвиняют в этом журналистов, спецслужбы и даже королевскую семью. Почему смерть «народной принцессы» вызвала столько слухов и могли ли аварию подстроить — в материале «Вечерней Москвы».
Кто такая принцесса Диана.
Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1962 года в аристократической семье. В возрасте 16 лет она познакомилась с принцем Уэльским Чарльзом — сыном британской королевы Елизаветы II и наследником престола. В 1981 году Чарльз и Диана вступили в брак, сыграв «свадьбу века» — за церемонией наблюдали порядка 750 миллионов телезрителей.
У пары родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Но брак оказался несчастливым — принц Чарльз стал изменять супруге со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулз. Из-за этого у Дианы развились серьезная депрессия и булимия — расстройство пищевого поведения, когда человек переедает, а затем намеренно вызывает у себя рвоту или принимает слабительные препараты.
С 1992 года супруги жили раздельно, а еще через четыре года развелись. Диана сохранила титул принцессы Уэльской и получила финансовое содержание.
Принцесса Диана широко известна своей благотворительной деятельностью. Она помогала больным СПИДом, детям-инвалидам, регулярно финансировала больницы и поддерживала кампанию Красного Креста за запрещение противопехотных мин. За это ее прозвали «народной принцессой» и «королевой сердец».
В 1997 году принцесса Диана вступила в отношения с продюсером Доди аль-Файедом.
Как случилась авария с принцессой.
30 августа 1997 года принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом прибыла в Париж. Поздно вечером пара заехала в отель «Ритц», которым управлял отец Аль-Файеда, а затем отправилась в апартаменты на улице Арсена Хаузсея. Пара ехала в автомобиле Mercedes. За рулем был друг Аль-Файеда Анри Поль, а сам продюсер находился на заднем сиденье вместе с принцессой и телохранителем.
Около 00:27 31 августа на набережной правого берега реки Сены — на въезде в тоннель водитель потерял управление. Машина ушла в занос и врезалась в опору моста. Аль-Файед и водитель погибли на месте. Диана умерла несколькими часами позже в больнице.
Выжить удалось лишь телохранителю принцессы. Он единственный пристегнул ремень безопасности. Мужчина так и не смог дать внятных показаний, что произошло в ту роковую ночь.
Официальная версия.
Анализ крови водителя Mercedes показал, что мужчина был сильно пьян — концентрация алкоголя в его крови в три раза превышала допустимую норму. Перед поездкой он выпил как минимум пять бокалов аперитива. Предположительно, Анри Поль не планировал садиться за руль, но ему пришлось это сделать по просьбе руководителя отеля «Ритц». На этом основании полиция пришла к выводу, что причиной аварии было именно опьянение водителя.
Также существовала версия, согласно которой аварию спровоцировали журналисты. Предположительно, когда автомобиль Дианы выехал из отеля, несколько фотографов отправились за ним в погоню. Когда Mercedes принцессы подъезжал к тоннелю, водитель потерял управление, уворачиваясь от машины одного из журналистов.
Позднее полицейские задержали девятерых фотографов и обвинили их в непредумышленном убийстве. Еще троих журналистов судили за съемку разбившегося автомобиля как за вторжение в частную жизнь. Но в 2002 и 2003 годах все обвинения были сняты.
Тем не менее отец Доди Аль-Фаеда продолжал судиться с журналистами. В 2006 году суд наконец встал на сторону мужчины. Фотографов обязали заплатить Аль-Файеду-старшему один евро и опубликовать в трех национальных и международных СМИ объявление об этом судебном решении.
Проблемы с машиной.
Даже после официального завершения расследования слухи вокруг смерти Дианы не утихали. Больше всего вопросов вызывал автомобиль, на котором принцесса ехала в апартаменты Аль-Файеда.
Mercedes имел довольно большую историю: впервые он был куплен в 1994 году, а через три месяца был украден и разбит с несколькими переворотами. Затем машину якобы восстановили и выставили на продажу, после чего ее приобрел отель «Ритц». Кроме того, в машине могли не работать ремни безопасности на заднем сиденье. Именно поэтому Диана и ее кавалер не были пристегнуты. Но официально это не было подтверждено.
Слухи о покушении.
Существует множество неофициальных версий о причинах смерти принцессы Дианы. По одной из них, аварию подстроили агенты британской разведки МИ-6 или даже королевская семья.
Версию о возможной причастности к ДТП представителей королевской семьи подтверждает письмо, обнародованное дворецким принцессы в 2003 году. В послании Диана писала, что ранее в других ее автомобилях уже случались поломки. Принцесса предполагала, что они могли быть неслучайными, и называла в качестве подозреваемого принца Чарльза.
А в 2008 году газета The Times сообщила, что полиция годами скрывала от следователей официальные документы, что принцесса опасалась покушения. Как оказалась, за два года до аварии Диана встречалась со своими юристами, чтобы официально сообщить о своих подозрениях и задокументировать их.
Также предполагалось, что фотографы, которые ехали за автомобилем принцессы Дианы, были наняты спецслужбами. Подозрения вызвал журналист Джеймс Андансон. Согласно теории, автомобиль «королевы сердец» врезался в опору моста из-за того, что водитель отвлекся на Fiat Андансона. Подтверждает эту версию то, что после гибели Дианы журналист поспешил продать свою машину, а еще через год мужчина совершил самоубийство.
В августе 2025 года была годовщина другой страшной аварии.
А 15 августа 1990 года в ДТП под Ригой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, ставший голосом советской молодежи. Смерть музыканта до сих пор окутана слухами и теориями.