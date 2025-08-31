Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист URA.RU столкнулся с женой Эрдогана на китайском рынке

На китайском рынке заметили жену президента Турции Реджепа Эрдогана — Эмине Эрдоган. Видео публикует корреспондент URA.RU с места событий.

В Китае заметили жену Эрдогана.

На китайском рынке заметили жену президента Турции Реджепа Эрдогана — Эмине Эрдоган. Видео публикует корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее стало известно о прибытии турецкого главы в город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его жену в платке и розовом пальто заметили на рынке, она прохаживалась в обществе охранников.

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 3 сентября в китайских городах Тяньцзинь и Пекин. На нем будут обсуждаться ряд международных вопросов, в частности по экономике и безопасности, президент РФ Владимир Путин встретится с рядом зарубежных лидеров.

На месте работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство освещает все происходящие там события. Новости по теме — в сюжете.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше