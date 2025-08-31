Ричмонд
В Балашихе произошел крупный пожар на складе

В подмосковной Балашихе загорелось складское помещение на улице Звездной. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, мкр-н. Новый Свет, ул. Звездная, вл. 11. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение», — говорится в сообщении.

Ведомство наращивает задействованные силы и средства. На кадрах с места событий виден большой столб дыма.

По данным источника «Известий», площадь пожара составляет от 4 тыс. до 5 тыс. кв. м. Пострадавших в результате возгорания нет.

Днем ранее пожар произошел на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда, загорелись торговые павильоны. Тушение осложняла плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение на территории рынка было ликвидировано, а в 21:54 ведомство уведомило о полной ликвидации пожара.

