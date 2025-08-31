В Балашихе произошел крупный пожар на складе

Днем ранее пожар произошел на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда, загорелись торговые павильоны. Тушение осложняла плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение на территории рынка было ликвидировано, а в 21:54 ведомство уведомило о полной ликвидации пожара.