В Балашихе произошел крупный пожар на складе

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, мкр-н. Новый Свет, ул. Звездная, вл. 11. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение», — говорится в сообщении.
Ведомство наращивает задействованные силы и средства. На кадрах с места событий виден большой столб дыма.
По данным источника «Известий», площадь пожара составляет от 4 тыс. до 5 тыс. кв. м. Пострадавших в результате возгорания нет.
Днем ранее пожар произошел на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда, загорелись торговые павильоны. Тушение осложняла плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение на территории рынка было ликвидировано, а в 21:54 ведомство уведомило о полной ликвидации пожара.
