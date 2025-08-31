Ричмонд
В Новосибирской области за сутки потушили 16 пожаров

Также специалисты МЧС устраняли последствия семи ДТП.

За минувшие сутки в Новосибирской области пожарные ликвидировали 16 возгораний, из них 6 — в жилом секторе. Также специалисты МЧС устраняли последствия семи ДТП. Об этом сообщает МЧС Новосибирской области.

Вечером в садовом обществе «Строитель» в Первомайском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар. Загорелись садовые дома и хозпостройки. На тушение направили 21 человека и 6 единиц техники.

Огонь удалось локализовать за час, несмотря на сложности — ближайший водоисточник находился в 2 км. В результате пожара повреждены 2 дома и стены бани на площади 55 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее МЧС напомнило о правилах безопасности при ловле рыбы в Новосибирске.