Устроившим обряд на мемориале в России полякам-националистам грозит депортация

По словам сотрудника службы охраны мемориального комплекса «Медное» Владислава Телешова, байкеры открыли шлагбаум и заехали на территорию вопреки запрету проникновения на территорию. В «Медном» небольшая охрана, сам комплекс также посещается нечасто. В случае происшествия против 40 поляков оказались бы всего двое сотрудников охраны. Однако конфликта не произошло, поскольку посещение мемориала не ограничено.
При этом поляки устроили на мемориале факельное представление, которое сами назвали религиозным обрядом. Сама демонстрация была похожа на шествия националистов в Киеве.
«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, начали доставать знамена и еще какую-то атрибутику не с российской символикой и, может быть, даже с враждебной, как показалось тем, кто был свидетелем», — отметила старший научный сотрудник мемориального комплекса «Медное» Тамара Карасева.
Она уточнила, что представители Польши приезжали на мемориал ежегодно в начале сентября и заранее согласовывали с администрацией мессу и богослужение. Однако в этот раз визит был тайным, а поведение — вызывающим.
Официальной целью представления назвали попытку внушить гражданам РФ, что подвиг советских солдат — это оккупация, а не освобождение. По убеждению поляков, в «Медном» покоится прах более 6 тыс. польских военных, которых якобы расстреляли после прихода СССР в страну в 1939 году, однако доказательств этому нет.
«Сами поляки в 1991 году проводили раскопки и нашли всего 246. По сути дела, из них с отверстиями пулевыми в затылочную область черепа — только 12 человек», — поделился научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
При этом гражданам Польши никогда не запрещалось посещать «Медное». В распоряжении «Известий» появилась запись, на которой поляки уверяют, что отдают дань памяти и считают возможными соответствующие действия российских активистов в их стране.
О том, что группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в поселке Медное, стало известно в субботу, 30 августа. Приехавшие на территорию мемориала байкеры сначала открыли шлагбаум и заехали на объект, несмотря на запрет. После предупреждения охраны они убрали свои мотоциклы и начали перемещаться по мемориалу пешком, однако вскоре начали проводить факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших за ними людей. Тогда же корреспондент «Известий» Леонид Китрарь отметил, что в ритуале польских байкеров участвовали несовершеннолетние.
Позже член Российского военно-исторического общества Тверской области Максим Кормушкин назвал демаршем религиозный ритуал польских байкеров-националистов в Медном. Он также отметил, что сам мемориальный комплекс был установлен польскими властями без соответствующего согласования, что является нарушением.