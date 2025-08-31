Устроившим обряд на мемориале в России полякам-националистам грозит депортация

О том, что группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в поселке Медное, стало известно в субботу, 30 августа. Приехавшие на территорию мемориала байкеры сначала открыли шлагбаум и заехали на объект, несмотря на запрет. После предупреждения охраны они убрали свои мотоциклы и начали перемещаться по мемориалу пешком, однако вскоре начали проводить факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших за ними людей. Тогда же корреспондент «Известий» Леонид Китрарь отметил, что в ритуале польских байкеров участвовали несовершеннолетние.