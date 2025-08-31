Инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира сказали белорусам, что делать при ДТП с диким животным, пишет БелТА.
В частности, начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Госинспекции Дмитрий Моторо обратил внимание на то, что в Беларуси нет штрафов за нарушение природоохранного законодательства при ДТП с дикими животными. Также представитель инспекции объяснил, что с водителей также и не взыскивают компенсацию за вред, причиненный окружающей среде в таких авариях.
В ДТП с дикими животными в Беларуси разбирательство проводится сотрудниками ГАИ, которые смотрят, был ли нарушен скоростной режим или нарушены другие правила дорожного движения.
— Но со стороны Госинспекции никаких штрафов за гибель диких животных не предъявляется, так как это считается неумышленным происшествием, — прокомментировал Моторо.
Однако за самовольное использование, в том числе разделку и транспортировку, дикого животного после ДТП виновного все же привлекут к ответственности — административной или уголовной.
Если под колеса авто попало дикое животное, водителю следует позвонить в милицию на номер 102 и сказать о происшествии. Тогда по вызову прибудет сотрудник ГАИ, проинформировав со своей стороны о происшествии охотхозяйство или райисполком. На месте егерь или другое должностное лицо составят акт и примут решение о том, что будет с погибшим диким животным.
