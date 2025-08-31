Инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси

В частности, начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Госинспекции Дмитрий Моторо обратил внимание на то, что в Беларуси нет штрафов за нарушение природоохранного законодательства при ДТП с дикими животными. Также представитель инспекции объяснил, что с водителей также и не взыскивают компенсацию за вред, причиненный окружающей среде в таких авариях.