Более 500 пассажиров ждут рейсов в Новосибирске из-за задержек

В аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина продолжаются задержки рейсов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Из-за позднего прибытия воздушных судов откладываются вылеты авиакомпании «Сибирь» в Москву, Сочи, Абакан и Сургут. В зале ожидания — более 500 пассажиров.
Ситуация находится на контроле у Новосибирской транспортной прокуратуры. Аналогичные нарушения зафиксированы и в Красноярске (свыше 250 пассажиров), и в Норильске (более 690 человек), где туман мешает полётам.
Ранее мы сообщали, что в новосибирском аэропорту Толмачево более 30 рейсов задерживаются.