Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Новосибирске

Пострадали водитель питбайка и его 16-летняя пассажирка.
30 августа около 22:30 в Советском районе Новосибирска 14-летний мальчик на питбайке столкнулся с автомобилем Toyota Corolla на улице Зелёная Горка, у дома 10. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.
По предварительным данным, подросток ехал со стороны улицы Лесосечная в сторону Садового проезда, когда 51-летний водитель машины начал разворот. В результате — столкновение.
Пострадали водитель питбайка и его 16-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу, характер травм уточняется.
Ранее мы сообщили подробности аварии с семью пострадавшими под Новосибирском.