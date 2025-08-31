Ричмонд
Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Новосибирске

Пострадали водитель питбайка и его 16-летняя пассажирка.

30 августа около 22:30 в Советском районе Новосибирска 14-летний мальчик на питбайке столкнулся с автомобилем Toyota Corolla на улице Зелёная Горка, у дома 10. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, подросток ехал со стороны улицы Лесосечная в сторону Садового проезда, когда 51-летний водитель машины начал разворот. В результате — столкновение.

Пострадали водитель питбайка и его 16-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу, характер травм уточняется.

Ранее мы сообщили подробности аварии с семью пострадавшими под Новосибирском.