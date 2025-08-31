Пожарные Красноярского края ликвидировали 13 возгораний за выходные

В Норильске чрезвычайное происшествие произошло в многоквартирном жилом доме, где возгорание охватило кровлю на площади 50 квадратных метров. Пожар сопровождался интенсивным задымлением верхних этажей. Спасатели эвакуировали по лестничным пролетам 10 человек. Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.