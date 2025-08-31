Пожарные Красноярского края ликвидировали 13 возгораний за выходные

пасательные службы региона провели напряженные выходные, оперативно потушив 13 пожаров в различных населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, в результате оперативной работы пожарных обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Наиболее сложные происшешения зафиксированы в Назарово и Норильске. В садовом обществе «Назаровское молоко» огонь полностью уничтожил дачный дом площадью 20 квадратных метров. Для ликвидации возгорания потребовались усилия шестерых пожарных и двух единиц спецтехники. Предварительная версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
В Норильске чрезвычайное происшествие произошло в многоквартирном жилом доме, где возгорание охватило кровлю на площади 50 квадратных метров. Пожар сопровождался интенсивным задымлением верхних этажей. Спасатели эвакуировали по лестничным пролетам 10 человек. Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Все пожары были ликвидированы в оперативном режиме. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений, крупных последствий и человеческих жертв удалось избежать.