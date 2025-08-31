Ричмонд
Мотоциклист с травмами попал в больницу после ДТП на Большевистской

Водитель внедорожника выполнял манёвр на разрешающий сигнал светофора.

Вечером 30 августа на улице Большевистской в Новосибирске произошло тяжёлое ДТП: мотоциклист на высокой скорости врезался в разворачивающийся кроссовер Subaru. Об этом сообщает АСТ54-Black.

Водитель внедорожника выполнял манёвр на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара мотоциклист получил перелом ноги и сотрясение мозга. Его срочно госпитализировали.

Ранее мы рассказывали о ДТП с семью пострадавшими под Новосибирском.