Мотоциклист с травмами попал в больницу после ДТП на Большевистской

Вечером 30 августа на улице Большевистской в Новосибирске произошло тяжёлое ДТП: мотоциклист на высокой скорости врезался в разворачивающийся кроссовер Subaru. Об этом сообщает АСТ54-Black.
Водитель внедорожника выполнял манёвр на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара мотоциклист получил перелом ноги и сотрясение мозга. Его срочно госпитализировали.
