В Нижегородской области возбуждено дело после смерти пяти человек от алкоголя

В Нижегородской области пятеро жителей города Балахны отравились суррогатным алкоголем, по факту возбуждено уголовное дело. Об этом 31 августа сообщает СУ Следственного комитета (СК) России по региону.

Источник: AP 2024

В ночь с 30 на 31 августа в медучреждение города были доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления поддельной алкогольной продукцией.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, [они] скончались. Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны Нижегородской области», — указано в Telegram-канале.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также вид употребленного алкоголя и его производитель. Проводится опрос свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Источник «Известий» ранее 31 августа сообщил, что пять человек скончались от отравления в городе Балахна Нижегородской области. По его данным, всех пострадавших забрали с улицы Чапаева, 8. Их личности пока не установлены.

Ранее, 14 августа, в Ленинградской области трое мужчин погибли после употребления контрафактного алкоголя. Также пострадала женщина, ее доставили в реанимацию. Уточнялось, что алкогольную продукцию произвели из незамерзающей жидкости, используемой исключительно в бытовых целях. Возбуждено уголовное дело.