В Новосибирске при ночном рейде нашли 24 подростков на улице

В ночь с субботы на воскресенье полицейские провели профилактический рейд в центре Новосибирска, о чем сообщает региональное МВД.
За время проверки составили 68 административных протоколов. В отделение доставили 28 человек, из них — 24 несовершеннолетних. Большинство находились на улице после 22:00 без сопровождения взрослых.
Один 18-летний молодой человек был задержан с пакетом, содержащим растительное вещество неизвестного происхождения. Образец направлен на экспертизу. Ещё одного гражданина, находившегося в состоянии опьянения, поместили в центр временного содержания.
В МВД также отметили, что такие проверки будут проводиться регулярно.