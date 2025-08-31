Ричмонд
В Новосибирске на Ядринцевской вандалы погубили молодые липы

В «Горзеленхозе» возмущены: деревья были частью масштабного озеленения центра города.

Молодые липы, посаженные в июле 2025 года на аллее вдоль улицы Ядринцевской рядом с Центральным парком, не продержались и двух месяцев. Неизвестные повредили деревья, часть из них погибла.

Об инциденте сообщила местная жительница, прогуливавшаяся с собакой:

— На такое без слёз не взглянешь. Как можно так относиться к природе и чужому труду?" — написала она в Telegram-канале АСТ54-Black.

В «Горзеленхозе» возмущены: деревья были частью масштабного озеленения центра города. Сейчас организация готовит заявление в полицию и запросит записи с камер наблюдения, если они есть в зоне аллеи.