Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балахне расследуют массовое отравление суррогатным алкоголем: скончались пять человек

БАЛАХНА, 31 августа, ФедералПресс. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в Балахне. Они скончались после употребления, предположительно, суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель», — говорится в заявлении ведомства.

Трагедия развернулась в последние дни августа: в ночь на 31 число в медицинское учреждение доставили троих мужчин и одну женщину с симптомами сильной интоксикации. Усилия медиков оказались тщетными — все четверо скончались. Еще один мужчина был обнаружен мертвым в квартире, расположенной на улице Чапаева.

По информации следствия, в настоящее время проводятся активные следственные действия. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц». Правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства трагедии, включая источник приобретения смертельно опасного алкоголя и лиц, причастных к его распространению. Следствие продолжается.

Напомним, ежегодно в России регистрируются сотни отравлений дикорастущими грибами, десятки случаев заканчиваются трагически. В преддверии сезона тихой охоты в Роспотребнадзоре отметили, что одним из самых опасных факторов риска является употребление грибных блюд вместе со спиртными напитками.