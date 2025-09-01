В Балахне расследуют массовое отравление суррогатным алкоголем: скончались пять человек

Трагедия развернулась в последние дни августа: в ночь на 31 число в медицинское учреждение доставили троих мужчин и одну женщину с симптомами сильной интоксикации. Усилия медиков оказались тщетными — все четверо скончались. Еще один мужчина был обнаружен мертвым в квартире, расположенной на улице Чапаева.