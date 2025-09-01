В Балахне расследуют массовое отравление суррогатным алкоголем: скончались пять человек

«Принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель», — говорится в заявлении ведомства.
Трагедия развернулась в последние дни августа: в ночь на 31 число в медицинское учреждение доставили троих мужчин и одну женщину с симптомами сильной интоксикации. Усилия медиков оказались тщетными — все четверо скончались. Еще один мужчина был обнаружен мертвым в квартире, расположенной на улице Чапаева.
По информации следствия, в настоящее время проводятся активные следственные действия. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц». Правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства трагедии, включая источник приобретения смертельно опасного алкоголя и лиц, причастных к его распространению. Следствие продолжается.
