В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе

«Гусевская городская прокуратура по поручению прокуратуры области проводит проверку по размещенным в средствах массовой информации и сети Интернет публикациям о конфликте между несовершеннолетними на территории Гусевского городского округа. По предварительной информации, 29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой», — говорится в сообщении.