В доме многодетной семьи из Башкирии произошел пожар

В башкирской деревне Куезбашево в доме на улице Советской произошел пожар. В тот момент внутри находилась многодетная семья: родители и пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.
Отец семейства не растерялся. Первым делом он схватил на руки самого младшего ребенка и поднял тревогу. Благодаря его самообладанию и быстрым действиям все дети были вовремя выведены из горящего здания. К счастью, обошлось без жертв и травм.
На помощь сразу же прибыли спасатели МЧС России и добровольные пожарные из Батыровского сельсовета. Им удалось быстро справиться с огнём, однако площадь возгорания составила более ста квадратных метров.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.