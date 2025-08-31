Ричмонд
В доме многодетной семьи из Башкирии произошел пожар

В Башкирии отец спас своих детей из пожара.

Источник: Комсомольская правда

В башкирской деревне Куезбашево в доме на улице Советской произошел пожар. В тот момент внутри находилась многодетная семья: родители и пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.

Отец семейства не растерялся. Первым делом он схватил на руки самого младшего ребенка и поднял тревогу. Благодаря его самообладанию и быстрым действиям все дети были вовремя выведены из горящего здания. К счастью, обошлось без жертв и травм.

На помощь сразу же прибыли спасатели МЧС России и добровольные пожарные из Батыровского сельсовета. Им удалось быстро справиться с огнём, однако площадь возгорания составила более ста квадратных метров.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства произошедшего.

