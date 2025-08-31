Ричмонд
Не уступил дорогу. На Южном Урале произошло смертельное ДТП

О ДТП рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: AP 2024

Сегодня, 31 августа, на 55 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» при развороте в условиях дождя водитель «ВАЗ 21124» не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ — мужчина 1955 года рождения и женщина 1951 года рождения — получили травмы. Мужчина скончался в больнице. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что завтра, 1 сентября, сотрудники ДПС будут вести службу в усиленном режиме. Они будут вести проверки водителей. Южноуральцев просят не парковать автомобили у учебных учреждений, заранее планировать свой маршрут.