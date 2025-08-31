Не уступил дорогу. На Южном Урале произошло смертельное ДТП

Сегодня, 31 августа, на 55 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» при развороте в условиях дождя водитель «ВАЗ 21124» не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ — мужчина 1955 года рождения и женщина 1951 года рождения — получили травмы. Мужчина скончался в больнице. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии выясняются.