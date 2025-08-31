Три человека погибли при пожаре в Алматинской области

По данным ДЧС Алматинской области, возгорание произошло 30 августа в 15:50. Огонь распространился на территорию площадью около 30 гектаров, уничтожив семь дачных домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль Honda Civic, сеновал, навес и жилой дом. На момент прибытия пожарных вся территория уже горела открытым пламенем.