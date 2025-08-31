Ричмонд
Три человека погибли при пожаре в Алматинской области

Вблизи села Турар Карасайского района загорелась сухая трава, пламя быстро охватило дачные дома и хозяйственные постройки. В результате пожара погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС Алматинской области, возгорание произошло 30 августа в 15:50. Огонь распространился на территорию площадью около 30 гектаров, уничтожив семь дачных домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль Honda Civic, сеновал, навес и жилой дом. На момент прибытия пожарных вся территория уже горела открытым пламенем.

К тушению были привлечены силы ДЧС Алматинской области, подразделения из Алматы и местные исполнительные органы — всего 27 человек и 10 единиц техники. Благодаря их усилиям пожар удалось локализовать к 00:20.

— На месте пожара обнаружены три обгоревших тела, по факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Для установления причины пожара на месте работает ИИПЛ и дознание ДЧС Алматинской области, — проинформировали в ведомстве.