В Санкт-Петербурге произошло ДТП с мотоциклом с грузовым автомобилем

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова в Санкт-Петербурге произошло столкновение мотоцикла с грузовым автомобилем.

По информации, поступившей в распоряжение РЕН ТВ, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля Ford, совершая левый поворот, не предоставил приоритет движения мотоциклу Honda.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы, ударившись сначала о переднюю часть автомобиля, а затем о ветровое стекло. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.