Глава СК вступился за больного подростка с Урала

По данным СК, мать несовершеннолетнего заявила, что состояние здоровья её сына ухудшается более трёх лет, однако точный диагноз так и не был установлен, несмотря на анализы и регулярное наблюдение в стационаре. Женщина отметила, что опасается за жизнь ребёнка.
Уголовное дело было возбуждено вновь после трёх предыдущих попыток, которые отменялись прокуратурой, несмотря на обжалование вплоть до уровня областного прокурора. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее минздрав Дагестана инициировал служебную проверку по факту смерти 15-летнего подростка из Дербентского района. Пациента осматривали несколько врачей, включая трёх травматологов, назначивших лечение. Многократные рентгеновские исследования не выявили переломов, температуры или воспаления.