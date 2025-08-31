По словам Пескова, европейские страны не только создают препятствия инициативам Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Украине, но и активно поддерживают киевские власти в их нежелании идти на компромисс. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобная политика ведет к усугублению ситуации для Киева, а не приносит ему пользу.