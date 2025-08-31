Пушилин: ВС России взяли под контроль весь юг ДНР

ВС России продвигаются в зоне СВО.
Юг ДНР полностью перешел под контроль российских войск после освобождения поселка Камышеваха. Об этом 31 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Пушилина, за последнюю неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили также населенные пункты Первое Мая и Нелеповка.
«Следует отметить, что юг республики, и это, получается, зона ответственности группировки войск “Восток”, освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории ДНР все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — заявил глава республики. Он отметил значимость произошедшего и выразил признательность участникам операции.
По словам Пушилина, сейчас подразделения продолжают продвижение уже на территории Днепропетровской области. Это должно создать дополнительные условия для безопасности освобожденных районов ДНР.
Накануне освобождение Камышевахи подтвердило министерство обороны Российской Федерации. Ведомство уточнило, что операция проходила в рамках активных действий объединенной группировки войск «Восток».