Пушилин: ВС России взяли под контроль весь юг ДНР

«Следует отметить, что юг республики, и это, получается, зона ответственности группировки войск “Восток”, освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории ДНР все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — заявил глава республики. Он отметил значимость произошедшего и выразил признательность участникам операции.