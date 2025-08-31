В Обнинске предотвратили переход огня с мусора на резервуары с топливом

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:36 воскресенья — между ангарами на территории промышленной зоны в Обнинске загорелся мусор, и по прибытию первого пожарного подразделения площадь возгорания мусора составила 50 квадратных метров, с переходом на два ангара — почти три тысячи «квадратов».