Встреча Путина и Пашиняна, роботы-уборщики и китайская свадьба: итоги первого дня саммита ШОС в Китае. Видео

В Китае проходит саммит ШОС.
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятия саммита проходят на территории Международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» в городе Тяньцзинь, КНР.
Открытие саммита состоялось 31 августа и сопровождалось торжественным приемом для руководителей делегаций, организованным председателем КНР Си Цзиньпином. Основные заседания и официальная программа саммита начнутся 1 сентября. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Итоги первого дня саммита ШОС — в материале URA.RU.
Путину расстелили ковровую дорожку.
В китайском городе Тяньцзинь Владимир Путин был встречен с государственными почестями. Для главы российского государства был организован почетный караул, а также расстелена красная ковровая дорожка. Прибытие Владимира Путина сопровождалось традиционными церемониальными мероприятиями.
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых обратил внимание на динамичное развитие китайского государства. Встреча состоялась утром 31 августа на территории Китая и предшествовала проведению саммита ШОС. По словам белорусского лидера, в Китае люди сосредоточены на практических задачах, а Минск активно перенимает китайский опыт в различных областях — от оборонной промышленности до производства товаров массового спроса.
Корреспондент URA.RU встретил жену Эрдогана.
Супруга президента Турции Реджепа Эрдогана, Эмине Эрдоган, была замечена на одном из рынков в Китае. Кадры с места событий опубликовал корреспондент URA.RU Роман Наумов. Эмине Эрдоган появилась на рынке в сопровождении охраны, будучи одета в платок и розовое пальто.
Робот-уборщик попытался заговорить с журналистом URA.RU.
В ходе подготовки к саммиту ШОС в Китае робот-уборщик обратился к корреспонденту URA.RU на китайском языке. С места событий видеоматериал передала журналист Екатерина Лазарева.
Робот сопровождает сотрудницу службы уборки, оказывая ей помощь в работе. Устройство оснащено анимированными глазами, которые способны моргать и двигаться. При встрече с людьми робот вступает с ними в диалог.
Корреспондент URA.RU увидел китайскую свадьбу.
В Тяньцзине журналисты URA.RU стали очевидцами свадебной церемонии. В отель Radisson Tianjin, где размещена иностранная пресса, прибыл жених на элитном автомобиле Rolls-Royce, украшенном цветочными композициями. Как сообщает корреспондент Екатерина Лазарева с места событий, жених появился у входа в сопровождении родственников и гостей.
В руках у жениха был букет, а сам он был одет в традиционный красный костюм. После прибытия в отель он вместе с близкими проследовал внутрь здания, затем поднялся на лифте к невесте. Следует отметить, что красный цвет на свадьбах в Китае символизирует не только любовь, ставшую основой торжества, но и олицетворяет радость, а также пожелания благополучия новобрачным.
На площадке саммита ШОС Путина встретили «Калинкой-малинкой».
Владимиру Путину оказали торжественный прием на саммите ШОС. Как сообщает корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, церемония встречи российского лидера сопровождалась исполнением китайскими музыкантами известной русской песни «Калинка-малинка».
Президент России прибыл в основной павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где для лидеров стран-участниц был организован торжественный прием. У центрального входа российского лидера приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. В ходе встречи главы государств обменялись рукопожатиями в знак дружбы.
С кем Путин поговорил с первый день саммита.
Путин и Си Цзиньпин провели обсуждение итогов последних переговоров между Россией и США, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, в рамках мероприятий ШОС у Путина пока не было возможности пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако представители российской делегации активно взаимодействовали с азербайджанскими коллегами.
Кроме того, Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых стороны выразили удовлетворение возможностью обсудить актуальные вопросы, передает «Пятый канал». Российский лидер подчеркнул важность встречи на полях нынешнего и последующего мероприятий, отметив наличие существенной повестки дня, включающей как двусторонние, так и региональные темы. Путин выразил надежду на продуктивный характер диалога.
В свою очередь, Никол Пашинян отметил значимость развития двустороннего сотрудничества и конструктивность взаимодействия между двумя государствами. Премьер-министр также выразил уверенность в содержательности обсуждаемых вопросов, подчеркнув важность тем, вынесенных на повестку дня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал беседу Путина и Пашиняна как продолжительную и конструктивную.