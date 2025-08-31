Встреча Путина и Пашиняна, роботы-уборщики и китайская свадьба: итоги первого дня саммита ШОС в Китае. Видео

В руках у жениха был букет, а сам он был одет в традиционный красный костюм. После прибытия в отель он вместе с близкими проследовал внутрь здания, затем поднялся на лифте к невесте. Следует отметить, что красный цвет на свадьбах в Китае символизирует не только любовь, ставшую основой торжества, но и олицетворяет радость, а также пожелания благополучия новобрачным.