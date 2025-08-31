В Красноярском крае женщина похитила у коллеги ключи и унесла золото из квартиры

По словам пострадавшей, ранее она потеряла ключи от квартиры. Женщина вспомнила, что как-то утром закрыла дверь квартиры, бросила ключи в сумочку и уехала на работу, а вечером не обнаружила их. Своей бедой россиянка поделилась с коллегами. Она также припомнила, что в гости за время пропажи ключей никто не приходил, а дочка часто была дома. Квартира оставалась пустой только один раз, когда семья уехала на весь день в соседний город.