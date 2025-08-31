БПЛА массово атаковали Белгородскую область, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов беспилотников ВСУ по региону в воскресенье.
Стало известно, что один украинский дрон ударил по работающей в поле спецтехнике в поселке Дубинки в Краснояружском районе, в результате чего водитель получил баротравму. Помощь пострадавшему оказана, и лечение он будет проходить амбулаторно. Техника также получила повреждения.
Еще один дрон атаковал припаркованную в селе Тулянка в Валуйском округе ГАЗель, транспортное средство получило повреждения, как и рядом стоящий частный дом, где выбило стекла и посекло кабину. Второй дрон атаковал легковой автомобиль, который оказался полностью уничтожен, а в хуторе Михайловка в результате взрыва БПЛА повреждения получил частный дом.
— В хуторе Леоновка от удара FPV-дрона повреждены остекление и фасад частного дома. В городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта, — сообщает Гладков.
В Козинке Грайворонского округа из-за атаки дрона посекло забор и фасад частного дома, пробило крышу и выбило окна, а в поселке Борисовка Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия, повреждения получил КамАЗ.
— Вследствие детонации второго FPV-дрона посечены осколками два транспортных средства. Третий беспилотник ударил по частному дому — повреждены кровля и остекление. На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка дрон атаковал грузовой автомобиль — у транспортного средства выбиты стекла, повреждены колеса и кузов, — уточняет Гладков в телеграм-канале.
В Ракитянском районе БПЛА ударил по поселку Пролетарский, повреждения зафиксированы у пяти грузовиков, в поселке Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона повреждения получил коммерческий объект и три машины.