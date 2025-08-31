Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА массово атаковали Белгородскую область, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов беспилотников ВСУ по региону в воскресенье.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов беспилотников ВСУ по региону в воскресенье.

Стало известно, что один украинский дрон ударил по работающей в поле спецтехнике в поселке Дубинки в Краснояружском районе, в результате чего водитель получил баротравму. Помощь пострадавшему оказана, и лечение он будет проходить амбулаторно. Техника также получила повреждения.

Еще один дрон атаковал припаркованную в селе Тулянка в Валуйском округе ГАЗель, транспортное средство получило повреждения, как и рядом стоящий частный дом, где выбило стекла и посекло кабину. Второй дрон атаковал легковой автомобиль, который оказался полностью уничтожен, а в хуторе Михайловка в результате взрыва БПЛА повреждения получил частный дом.

— В хуторе Леоновка от удара FPV-дрона повреждены остекление и фасад частного дома. В городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта, — сообщает Гладков.

В Козинке Грайворонского округа из-за атаки дрона посекло забор и фасад частного дома, пробило крышу и выбило окна, а в поселке Борисовка Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия, повреждения получил КамАЗ.

— Вследствие детонации второго FPV-дрона посечены осколками два транспортных средства. Третий беспилотник ударил по частному дому — повреждены кровля и остекление. На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка дрон атаковал грузовой автомобиль — у транспортного средства выбиты стекла, повреждены колеса и кузов, — уточняет Гладков в телеграм-канале.

В Ракитянском районе БПЛА ударил по поселку Пролетарский, повреждения зафиксированы у пяти грузовиков, в поселке Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона повреждения получил коммерческий объект и три машины.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше