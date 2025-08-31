Ричмонд
Скабеева одним словом оценила фото, где смеются Лукашенко и Алиев

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала совместную фотографию президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Азербайджана Ильхама Алиева. На кадре лидеры двух стран запечатлены смеющимися.

«Ситуация», — лаконично отметила Скабеева. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. Лукашенко и Алиев встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в китайском городе Тяньцзинь.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев пока не провели личную беседу в рамках саммита ШОС. При этом Ушаков подчеркнул, что представители российской делегации поддерживают активный диалог с азербайджанскими коллегами.

На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За всеми актуальными новостями о событиях на саммите ШОС следите в новостной сюжете агентства.

