Скабеева одним словом оценила фото, где смеются Лукашенко и Алиев

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев пока не провели личную беседу в рамках саммита ШОС. При этом Ушаков подчеркнул, что представители российской делегации поддерживают активный диалог с азербайджанскими коллегами.