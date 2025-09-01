Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После удара услышала хруст: в Калининграде женщина упала в рейсовом автобусе и получила травму руки

Пострадавшую увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пассажирка рейсового автобуса упала в салоне и получила травму руки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 31 августа, на ул. Батальной. Перед остановкой автобус резко притормозил, пассажирка не удержалась и упала на руку. Женщина услышала хруст, предположительно она получила перелом. Пострадавшей помогли подняться и выйти на остановку. Там она дожидалась бригаду скорой, придерживая руку. Автобус дальше не пошёл, ожидая ГАИ. На вид пострадавшей около 60−65 лет.