После удара услышала хруст: в Калининграде женщина упала в рейсовом автобусе и получила травму руки

ДТП произошло вечером в воскресенье, 31 августа, на ул. Батальной. Перед остановкой автобус резко притормозил, пассажирка не удержалась и упала на руку. Женщина услышала хруст, предположительно она получила перелом. Пострадавшей помогли подняться и выйти на остановку. Там она дожидалась бригаду скорой, придерживая руку. Автобус дальше не пошёл, ожидая ГАИ. На вид пострадавшей около 60−65 лет.