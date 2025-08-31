Американский беспилотник заметили в небе возле Крыма. Видео

БПЛА наворачивает круги от Сочи до Севастополя, указано в посте.
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk летает над акваторией Черного моря. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«Разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 летает кругами в нейтральном воздушном пространстве Черного моря», — указано в посте telegram-канала Shot. Сообщается, что он наворачивает круги от Севастополя до Сочи.
В посте также заявлено, что он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. БПЛА может подниматься на высоту до 18 тысяч метров и пролетать расстояние более 23 тысяч километров.
Ранее такой же дрон уже пролетал вблизи Ленинградской и Псковской областей, совершая облеты над Эстонией. Тогда же его путь растянулся вдоль границы РФ и составлял 151 километр.