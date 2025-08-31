Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: силы ПВО России сбили 32 беспилотника ВСУ

Российские силы ПВО с 18:00 до 21:00 по московскому времени 31 августа уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны России.

Больше всего дронов сбили над Черным морем.

Российские силы ПВО с 18:00 до 21:00 по московскому времени 31 августа уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Силы ПВО с 18.00 до 21.00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в тот же день Минобороны сообщало об уничтожении 21 украинского беспилотника в утренние часы над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом. Таким образом, за сутки российские силы ПВО сбили более 50 БПЛА, что свидетельствует о продолжающихся попытках атак с использованием беспилотников в данном регионе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше