Минобороны: силы ПВО России сбили 32 беспилотника ВСУ

Больше всего дронов сбили над Черным морем.
Российские силы ПВО с 18:00 до 21:00 по московскому времени 31 августа уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны России.
«Силы ПВО с 18.00 до 21.00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в тот же день Минобороны сообщало об уничтожении 21 украинского беспилотника в утренние часы над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом. Таким образом, за сутки российские силы ПВО сбили более 50 БПЛА, что свидетельствует о продолжающихся попытках атак с использованием беспилотников в данном регионе.