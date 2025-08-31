В Дагестане после смерти новорожденного в родильном отделении завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в родильном отделении в Хасавюрте, сообщило в своем Telegram-канале СУ СК РФ по Дагестану.
В ведомстве сообщили, что о гибели новорожденного узнали при мониторинге публикаций СМИ.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Подробности случившегося в ведомстве не раскрыли, сообщив, что в данное время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
