Украина атаковала Россию роем дронов. Онлайн-трансляция

Украина атакует Россию при помощи дронов. Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

Силы ПВО РФ сбили десятки дронов ВСУ.

00:19 Село Муром Шебекинского округа в Белгородской области подверглось обстрелу, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем-телеграм канале.

00:08 Уважаемые жители Воронежской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом написал глава региона Александр Гусев.

