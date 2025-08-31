Ричмонд
Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ села Белгородской области

Село Муром Шебекинского городского округа оказалось под обстрелом, в результате чего пострадала местная жительница. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Женщина была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями и контузией. Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего её перевезут в больницу Белгорода. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. При взрыве боеприпаса, сброшенного БПЛА во дворе многоэтажного дома, осколками и ударной волной контужены мужчина и женщина. Оба получили слепые осколочные ранения.

