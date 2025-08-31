Парубий занимал должности секретаря СНБО и спикера Верховной рады Украины. В годы государственного переворота 2013−2014 годов он был одним из организаторов акций протеста на Майдане и, по данным ряда украинских политиков и общественных деятелей, причастен к расстрелу участников протестов и силовиков неизвестными снайперами. Кроме того, представители одесского подпольного движения ранее называли Парубия непосредственным куратором событий в Одессе 2 мая 2014 года: тогда во время столкновений у Дома профсоюзов погибли 48 человек, более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога здания людей добивали огнестрельным и холодным оружием.